تقرير يحدث ضجة.. معلومات صادمة عن ميغان ماركل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار تقرير صحافي جديد يتضمن الكثير من المعلومات الصادمة عن دوقة ساسكس ميغان ماركل، جدلاً كبيراً وضج على السوشيال ميديا حول حقيقة ما تم تداوله ونشره بحق زوجة الأمير هاري.

وأكد التقرير الذي نشر في صحيفة “هوليوود ريبورتر”، أن ميغان ماركل “ترعب موظفيها ودكتاتورة ترتدي أحذية بكعب عالٍ وتجعل الرجال يبكون”. وتضمن التقرير الكثير من الفاصيل المحرجة الاي من المرجح أن تزعج ماركل وزوجها.

وزعم مصدر مقرب من الزوجين في تصريحات خاصة أضيفت إلى التقرير أن “الجميع يخاف من ميغان لأنها تقلل من شأن الناس، ولا تقبل النصيحة من أحد”

ولفت التقرير إلى ان “الثنائي الأشهر في العالم، (هاري وميغان) من صناع القرار السيئين، ويغيران رأيهما كثيراً. هاري شخص ساحر للغاية لا يتصنع على الإطلاق، ويساعد الناس كثيراً ولكن هي فظيعة ولا تظهر طبيعتها الحقيقية بل تمثل أمام الكاميرات”.

وأشار مصدر آخر للصحيفة إلى أن ميغان لا تعرف الرحمة على الإطلاق. إنها تتجول مثل الديكتاتورة مرتدية حذاء بكعب عال، غاضبة وتصدر الأوامر. لقد شاهدتها وهي تجعل الرجال البالغين يذرفون الدموع”.

وبالتزامن مع هذا التقرير المثير للجدل حول شخصية ميغان خلف الكواليس، هنأت العائلة الملكية الأمير هاري دوق ساسكس بعيد ميلاده الأربعين، من خلال رسالة نشرت على منصتي X وإنستغرام كتب فيها: “نتمنى لدوق ساسكس عيد ميلاد سعيد بمناسبة بلوغه الأربعين!” كما أُرفقت الرسالة بصورة للأمير هاري مبتسماً ورمز تعبيري لكعكة عيد الميلاد.

وهذه هي المرة الأولى التي توجه فيها العائلة الملكية رسالة علنية للأمير هاري منذ تهنئته بعيد ميلاده في عام 2021. كما أن هذه هي أول منشور على X يتحدث عنه منذ عام 2022، عندما كان من بين أفراد العائلة الملكية الذين شاركوا في جولة في ويندسور بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.