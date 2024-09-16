أحمد العوضي بأوّل تعليق على فوزه بجائزة أفضل ممثل.. وهذه رسالته لـ ياسمين عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّق الفنان أحمد العوضي على نيله جائزة أفضل ممثل دراما في رمضان 2024، من “مهرجان الفضائيات العربية” الذي أُقيم السبت الماضي، ووجّه رسالة إلى طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد إعلانها المشاركة في دراما رمضان المقبل.

وقال العوضي في تعليقه: “هدفي الدائم هو تقديم أعمال تُسعد الجمهور وتنال إعجابه”.

وتحدث العوضي على هامش تكريمه في “مهرجان الفضائيات العربية”، قائلًا: “النجاح توفيق من ربّنا مش شطارة مننا، وكل هدفي إخواتي يتبسطوا بالعمل اللي بقدّمه، لكن أكتر حاجة بتسعدني إني أكون على تواصل مباشر مع إخواتي، عن طريق المسابقات أو اللايف، وأهم تكريم للفنان هو تكريم الجمهور”.

ووجّه العوضي رسالة إلى الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكداً أنه كان من المعجبين بفنها قبل زواجه بها، ويتمنى لها النجاح في مسلسلها الجديد لموسم رمضان 2025، قائلاً: “أتمنى أن يكون مسلسلها الرقم واحد في رمضان، وأنا من قبل زواجنا كنت مُعجب بياسمين عبد العزيز، ومتأكد أنها هتكسّر الدنيا في الوطن العربي، وأتمنى لها كل التوفيق والنجاح”.

وكان أحمد العوضي قد حصد جائزة أفضل ممثل في الدراما، عن دوره في مسلسل “حق عرب”، الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وأهدى العوضي الجائزة الى أرواح المنتجين الأربعة: حسام شوقي، فتحي إسماعيل، تامر فتحي، ومحمود كمال، الذين رحلوا عن عالمنا إثر حادث أليم.

مسلسل “حق عرب”، هو تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وشارك أحمد العوضي في بطولته كلٌ من: رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، دنيا المصري، وأحمد عبد الله محمود… ويواصل العوضي حالياً التحضير لمسلسله الجديد “فهد البطل”، الذي سيُعرض في رمضان 2025، وهو أيضاً من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.