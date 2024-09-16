تصدّر الترند عربياً.. معتصم النهار يحتفل مع محبيه بجائزة أفضل ممثل عربي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم معتصم النهار مع الجمهور محبيه بفوزه بجائزة أفضل ممثل عربي عن مسلسله “لعبة حب” في “مهرجان الفضائيات العربية”، وعبّر معتصم النهار عن سعادته الغامرة بتكريمه في المهرجان الذي أُقيم السبت الماضي في مصر.

ونشر معتصم النهار صوراً من حفل التكريم وعلّق قائلاً: “إنك تِنجَح بـ مصر شعور مختلف.. إنتو جمهور ذوّاق وأنا محظوظ بمحبتكن ومحظوظ إنّي إتكرّم أكتر من مرّة بيناتكن، وللمرة الثانية بجائزة أفضل ممثل عربي بـ مهرجان الفضائيات العربية”.

وأضاف: “شكر كبير لإدارة المهرجان والقائمين على هالحدث المميز اللي صار محطة مهمة بمسيرتنا كفنانين”.

وختام تعليقه قال: “بهدي هالجائزة الليلة لعائلتي، زوجتي وبنتي، وإلكن ((عائلتي الكبيرة)) انتو اللي مرافقيني من سنين خطوة بخطوة ولبلدي سوريا