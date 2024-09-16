المنشد محمود التهامي ضيف برنامج واحد من الناس.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يقدم برنامج واحد من الناس احتفالية خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف، اليوم الإثنين في العاشرة مساء علي شاشة الحياة، ويستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، ومن المقرر أن يشدو بباقة من أجمل الابتهالات الدينية والمدائح النبوية ويروي حكايات من السيرة النبوية العطرة في مدح رسول الله.

كما يكشف خلال الحلقة أسرار عن مشواره مع الإنشاد والابتهالات، وكيف تأثر بوالده الشيخ ياسين التهامي.

مواعيد برنامج واحد من الناس

تذاع الإحتفالية اليوم الإثنين في العاشرة مساء ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة.