شكرا لقرائتكم خبر عن متابعى حفل الإيمى يهاجمون جيمي كيميل لـ هذا السبب.. اعرفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم ترحب وسائل التواصل الاجتماعي بتكريم المذيع العالمى جيمي كيميل للممثل الكوميدي الراحل بوب نيوهارت في حفل توزيع جوائز إيمي 2024، الذى انتهى منذ ساعات، حيث أشاد كيميل بالراحل بوب نيوهارت، الذي توفي في يوليو الماضى عن عمر يناهز 94 عامًا، وجاء تكريم كيميل مباشرة بعد فيديو مؤثر بعنوان "In Memoriam".

خلال فيديو "In Memoriam"، كرمت جوائز إيمي الممثلين والكوميديين والمنتجين الراحلين وغيرهم من المساهمين في صناعة التلفزيون، بما في ذلك جيمس إيرل جونز وشانين دوهيرتي وتشانس بيردومو ودونالد ساذرلاند وغيرهم.

كان نيوهارت هو الممثل الأخير الذي تم تكريمه خلال الفيديو، ثم صعد كيميل خشبة المسرح للحديث عن الممثل الكوميدي المحبوب، ومع ذلك، اعتبر رواد الإنترنت تكريم كيميل غير لائق بعد أن فشلت عدة نكات، حيث بدأ كيميل حديثه قائلاً: "والجائزة التي سنفتقدها أكثر من غيرها في جائزة إيمي تذهب إلى"، ثم صمت قليلا وتابع: "هذا هو الوقت في الحفل عندما نتذكر الأشخاص الذين فقدناهم خلال العام الماضي، شخص كنت محظوظًا جدًا بمعرفته، وكان ذلك بوب نيوهايت".

وتابع كيميل: "أولئك منكم الذين عرفوا بوب من خلال عمله، كما يوجد الذين عرفوه شخصيًا، يعرفون أنه كان بالضبط كما تعتقد أنه سيكون، لم يكن لديه نطاق محدود، كما أنه لم يكن بحاجة إلى أن يكون لديه نطاق، كان لدى بوب ما يمتلكه عدد قليل جدًا من الكوميديين".

ثم حول كيميل كلامه إلى المذيع جون ستيوارت، الذي فاز بجائزة أفضل برنامج حواري متنوع في حفل توزيع الإيمى: "لقد حصل نيوهارت على ترشيحه الأول لجائزة إيمي في عام 1962 ولم يفز بها حتى عام 2013، بعد 51 عامًا، وهو درس عظيم وهذا الدرس لـ جون ستيوارت الذى يجب أن يخجل من نفسه"، ومن ثم صرح في ستيوارت قائلا:"لقد قلت إنك ستتقاعد".

بعد هذه الفقرة في حفل توزيع جوائز الإيمى، لجأ متابعوا الحفل إلى موقع X، إل لمشاركة أفكارهم حول تكريم كيميل لـ نيوهارت، حيث كتب مستخدم على موقع التغريدات:" آسف، لم أعد أجد جيمي كيميل مضحكًا بعد الآن، لم يكن من اللباقة أن يخرج للمسرح بعد عرض فيديو عاطفي مثل "In Memoriam" لـ بوب نيوهارت".

وكتب آخر:"قال جيمي كيميل حرفيًا أسوأ نكتة بعد لحظة حزينة لتكريم جميع الأشخاص في الصناعة الذين رحلوا للأسف"، وعلق أخر قائلا:" يظل جيمي كيميل غير مضحك، كان الأمر محرجًا، ماذا تقول؟ شخص مبتذل".