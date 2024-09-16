شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة تيتو شقيق مايكل جاكسون عن عمر 70 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى تيتو جاكسون العضو المؤسس لفرقة جاكسون 5، والشقيق الأكبر لمايكل جاكسون، بسبب ما يشتبه بأنه أزمة قلبية أثناء قيادته من نيو مكسيكو إلى أوكلاهوما، وذلك وفقًا لما قاله صديق العائلة والمدير السابق لعائلة جاكسون، ستيف مانينغ، لموقع ET، فيما لم يتم تحديد سبب الوفاة رسميًا بعد.

تم تصوير تيتو جاكسون، آخر مرة فى 9 سبتمبر، في ميونيخ بألمانيا، قبل ستة أيام من وفاته، وذلك قبل أداء فرقة جاكسون الحالية، والتى تضم أيضًا الأخوين جاكي ومارلون جاكسون.

وظهر فى منشوره الأخير على موقع "إنستجرام" وهو يزور النصب التذكاري لمايكل جاكسون في المدينة، مع التعليق التالي: "قبل عرضنا في ميونخ، قمت أنا وإخوتي جاكي ومارلون بزيارة النصب التذكاري الجميل المخصص لأخينا الحبيب مايكل جاكسون"، وأضاف: "نحن ممتنون للغاية لهذا المكان الخاص الذي يكرم ليس فقط ذكراه ولكن أيضًا إرثنا المشترك.. نشكركم على إبقاء روحه حية".



تيتو جاكسون

توفى ملك البوب مايكل جاكسون - الذي اشتهر بأغانيه الناجحة بما في ذلك Smooth Criminal وBeat It - في 25 يونيو 2009 عن عمر يناهز 50 عامًا، بعد إصابته بسكتة قلبية.

ترك تيتو خلفه ثلاثة أبناء، تاج، 41 عامًا، وتاريل، 39 عامًا، وتي جيه، 46 عامًا - الذين كانوا في فرقة 3T - وتسعة أحفاد، وشارك أبناء تيتو صورًا مؤثرة وتكريمًا عاطفيًا لوالدهم، وكتبوا: "بقلوب ثقيلة نعلن أن والدنا الحبيب، عضو قاعة مشاهير الروك آند رول تيتو جاكسون لم يعد معنا، لقد شعرنا بالصدمة والحزن والأسى، لقد كان والدنا رجلاً رائعًا يهتم بالجميع ورفاهيتهم".

ربما يعرفه البعض باسم تيتو جاكسون من فرقة جاكسون 5 الأسطورية، وربما يعرفه البعض باسم "المدرب تيتو" أو يعرفه البعض باسم "بوبا تي".