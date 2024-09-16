شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصي تعثر على مسدس بمنزلها بعد اختفاء زوجها في "برغم القانون" والان مع تفاصيل الخبر

عثرت إيمان العاصي "ليلي" على مسدس مخبأ في صندق أحذية زوجها المختفي، لتنتهي الحلقة وهي تتسأل عن سبب وجود المسدس وسط حيرة شديدة بسببه وبسبب غياب زوجها وذلك في الحلقة الثانية من مسلسل برغم القانون.

وفي سياق متصل اكتشف ليلى "إيمان العاصي" في رحلة بحثها عن زوجها في مسلسل برغم القانون، إن زوجها مديون بـ 263 ألف جنيه لتاجر قطع السيارات التي يشترى منه، حيث يحتجزها في الورشة إلى أن يتدخل محمد محمود عبد العزيز، صديق زوجها ويتعهد بدفع المبلغ.

تذهب "إيمان العاصي" إلى قسم الشرطة وتحرر محضراً بتغيب زوجها، ويتم الاتصال بها وإبلاغها بالعثور على جثة لشخص فيها معظم مواصفات زوجها لتذهب إلى المشرحة وسط ترقب وصدمة كبيرة منها ولكنها تجد الجثة ليست لزوجها، إلا أنها بعد عودتها إلى المنزل تجد زوجها قد ترك لها مبلغ مالى كبير ويخبرها بأن تسدد ديونه ولا تبحث عنه.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها.