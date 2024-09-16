بصورة رومانسية.. نسليهان أتاغول تكشف عن جنس جنينها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أسابيع من إعلان حملها بطفلها الأول من خلال صور عفوية نشرتها عبر “إنستغرام”، شاركت النجمة نسليهان أتاغول صورة جديدة كشفت من خلالها عن جنس مولودها الأول المنتظر، من زوجها الفنان التركي قادير دوغلو.

وكشفت النجمة التركية بشكل مفاجئ عن نوع جنينها وبطريقة رومانسية مميزة، حيث نشرت عبر خاصية “الستوريز” في “إنستغرام” صورة جمعتها مع زوجها أثناء تمضيتهما إجازة مع عائلتها في كوساداسي، ولم تظهر ملامحهما بحيث كان النجم التركي يحتضن زوجته من الخلف، ليظهر في الأفق قلب باللون الأزرق.

كذلك صرّحت نسليهان أثناء لقاء لها في برنامج إيطالي أنها تنتظر مولوداً ذكراً، ونشرت لقطات من اللقاء وكتبت عليها أنهما في انتظار “رجلهما الصغير”، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وتم تداول الصور عبر صفحات محبي النجمة التركية على السوشيال ميديا، وأثنوا على بساطتها في التعبير عن فرحتها، وأشادوا بطريقة إعلانها عن جنس المولود برومانسية وحب، بعيداً من الاستعراض والضجة السائدة في الفترة الأخيرة بحفلات كشف جنس المولود.

يُذكر أن خبر حمل نسليهان أتاغول جاء بعد مرور 8 سنوات على زواجها من قادير دوغلو، وهو ما شكّل صدمة للكثير من الأشخاص، لا سيما أن الصحافة التركية كانت تكرر دائماً أن هناك خلافات بين الثنائي أوصلتهما الى الانفصال والتفكير بالطلاق.