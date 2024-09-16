انتهاء أزمة فيلم “الملحد” لأحمد حاتم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المنتج أحمد السبكي عن حلّ أزمة فيلم “الملحد” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، مؤكداً أن الفيلم سيُعرض قريباً بعد انتهاء أزمة الهجوم عليه.

قال السبكي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حديث القاهرة” الذي تقدّمه الإعلامية كريمة عوض عبر شاشة “القاهرة والناس”: “فيلم “الملحد” سيتم عرضه في دور السينما ولن تحدث أي مشاكل”، مضيفاً: “أعِد الجميع بأن الفيلم سيُعرض فعلاً… وفيلم “عاشق” مكسّر الدنيا في دور العرض السينمائية”.

وتابع: “فيلم “الملحد” هيتعرض هيتعرض… أنا منزّل دلوقتي “عاشق”، وبعد كده فيلم تاني لمي عمر ومحمد سلام… وبعد ده في رواية، وبعد ذلك سيتم عرض فيلم “الملحد””.

وأوضح أحمد السبكي أن تأخير عرض فيلم “الملحد” ليس له علاقة بالمنع، وتم الحصول على إذن من الرقابة لعرضه، علماً أن ليس هناك عمل فني يبدأ تصويره قبل أن تطلّع الرقابة على السيناريو، وتُبدي موافقتها عليه.

وأكد السبكي أنهم حصلوا على ترخيص من الرقابة لعرض فيلم “الملحد”، موضحاً أنه تتم إضافة بعض المشاهد الى أحداثه بالقول: “اللي عايز يرفع قضية علينا يرفع… بيرفعوا قضية على حاجة ماشافوهاش”.

فيلم “الملحد” هو بطولة: أحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وشيرين رضا ونجلاء بدر…، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.