مي عمر تكشف سرّاً عن نجاح “نعمة الأفوكاتو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على هامش تكريمها في “مهرجان الفضائيات العربية”، تحدثت الفنانة مي عمر عن دورها في مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، مؤكدةً أن الدور كان بالنسبة إليها بمثابة رهان وتحدٍ كبير مع نفسها، والسبب أنها المرة الأولى التي تقدّم فيها دور البطولة المطلقة في موسم رمضان، ومشيرةً إلى أنها فوجئت كثيراً بالنجاح الباهر الذي حققه المسلسل، والذي دخلت من خلاله المنافسة الرمضانية وسط كوكبة من كبار نجوم الفن.

وقالت مي عمر: “التكريم بيدّي دايماً حافز للفنان، ومع كثرة تكرار التكريم فهذا يعني تقدير للتعب وللجهد المبذول في العمل”.

وأضافت: “مسلسل “نعمة الأفوكاتو” كان رهان وتحدّي كبير بالنسبالي، لأنه أول بطولة لي في رمضان، وسط نجوم كبار سابقني بسنين، لكن قدرت أنزل وأنافس ومسلسلي يحقق المشاهدات دي الحمد لله، وسعيدة بالتكريمات عن المسلسل”.

ويشارك مي عمر في بطولة مسلسل “نعمة الأفوكاتو” كلٌ من: أحمد زاهر، أروى جودة، عماد زيادة، لبنى ونس، سلوى عثمان، ولاء الشريف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.