بعد طلب الطلاق.. جينيفر لوبيز وبن أفليك معاً من جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الخلافات التي اوصلتهما الى الانفصال وطلب الطلاق، التقطت عدسات الباباراتزي أمس السبت، صوراً للنجمين بن أفليك وجينيفر لوبيز خلال تواجدهما للمرّة الأولى معاً بعد إعلان الأخيرة عن رغبتها بالطلاق رسمياًفي 20 آب (اغسطس) الماضي.

ورصد النجمان خلال تواجدهما في فندق “بيفرلي هيلز” في لوس أنجلوس، وهي المرّة الأولى التي يجتمعان فيها علناً مع أطفالهما، ويبدو أن الثنائي اتفقا على انهاء زواجهما مع التركيز على الاهتمام بأطفالهما كي لا يؤثر هذا القرار عليهم، وحرص النجم الأميركي علىى التنزه مع جي لو واطفالهما للاستمتاع في عطلة نهاية الصيف في الفندق.

وظهر الثنائي أيضاً وهما يصلان معاً إلى الفندق بسيارة واحدة مع أطفالهما، حيث كان أفليك يقود السيارة وإلى جانبه لوبيز وبدا في غاية الهدوء ولم يظهر عليهما أي علامات توتر أو تعصيب.

واختار الثنائي لهذه الرحلة العائلية ملابس كاجوال أنيقة، فارتدت لوبيز بنطال جينز كلاسيكي مع قميص أسود بأكمام طويلة وأضافت نظارات شمسية ناعمة وتركت شعرها البني منسدلاً على كتفيها، بينما النجم العالمي ارتدى نطالاً من الجينز الأزرق مع قميص أزرق كلاسيكي.