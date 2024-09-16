حسام جنيد يواصل إثارة الجدل ويرفض الاعتذار من اللبنانيين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال تصريحات الفنان حسام جنيد الأخير حول الفنانين اللبنانيين تثير جدلاً كبيراً، حيث رفض أخيراً مطالبة نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان له بتقديم اعتذار علنّي إلى جميع المطربين والفنانين اللبنانيين، مشدداً على أنه ليس معصوماً عن الخطأ، إلا أن كلامه المنتشر مجتزأ وغير كامل.

وظهر المغني السوري في بثّ مباشر عبر حسابه في فايسبوك وسط تفاعل كبير من متابعيه، وأكد أنه منذ 15 عاماً لم يُخطئ بحق أحد، بل إن العديد من الفنانين اللبنانيين يحبّونه ويحبّون أعماله، مشيراً إلى أنه كان من المفروض أن يذكر اسم الفنان الذي وجّه إليه الكلام.

ولفت إلى أنه بعد إنتشار مقطع الفيديو وتصريحاته المهينة للفنانين، اعتذر في فيديو آخر وأكد أنّ الشعبين السوري واللبناني واحد.

وردّ جنيد على نقيب محترفي الموسيقى والغناء في لبنان فريد بو سعيد، لافتاً إلى أنه يكنّ له كل الاحترام، وأن من حق الأخير الدفاع عن فنّاني بلده، مكرّراً أن ما صدر منه هفوة، مشيراً إلى أنه قد يعتذر بشكل شخصيّ لزملائه الذين يهتم بأمرهم، لكنه لن يقدّم اعتذاراً علنياً، إلا إذا اعتذر الإعلاميون وعدد من الفنانين الذين أساؤوا إلى سوريا واللاجئين السوريين، وقال: “مستعدّ لتبعات هذا الرفض. وهذه مطالبات الشعب السوري والجمهور الذي يحبّني لي بعدم الاعتذار”.

وأضاف: “لن أعتذر لو بدّي اقعد بدكانة بسطة أنا وولادي”.

يذكر أن نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان رفضت بشدة التصريحات المؤسفة التي صدرت عن جنيد والتي تضمّنت إهانات مباشرة وغير لائقة بحق المطربين اللبنانيين، بالإضافة إلى استخدام لغة تهديد غير مقبولة، وطالبوه بتقديم اعتذار علني وواضح لجميع المطربين والفنانين اللبنانيين.