بـ"شورت قصير".. نسرين طافش ترقص في سهرة ليلية بدبي والجمهور يعلق (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا وفيديو خلال تواجدها بسهرة ليلية في دبي.

ونشرت نسرين، الصور والفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا أحب دبي تمامًا.. لديا مجتمع رائع من الأصدقاء والإخوة والأخوات هنا الذين يظهرون لي دائمًا الكثير من الحب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجمال والأناقة" ، "جمالك يا قمر" ، "عسل" ، "الملكة" ، "الجميلة" ، "قلبي الصغير لا يتحمل" ، "كاريزما وحضور".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.

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