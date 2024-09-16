نفاذ تذاكر حفل هاني شاكر في الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يستعد الفنان هاني شاكر، لإحياء حفلًا جديدًا يوم 26 سبتمبر الجاري في الكويت، وحمل الحفل عنوان "العندليب"، ويقود الأوركسترا المايسترو محمد الموجي، ورفع الحفل شعار كامل العدد لنفاذ جميع التذاكر.

وقال شاكر، في بيان صحفي: "تجربة حفل العندليب جديدة ومختلفة عما قدمته من قبل وسأكرر فكرة الغناء لفنانين آخرين بحفلاتي الفترة المقبلة".

وتابع: "هكرر التجربة في أكتر من دولة الفترة الجاية ولقيت إقبال كبير من الناس وحابين يسمعوا صوتي بأغاني العندليب وأنا حبيت الغناء من خلال صوته، وتجربة جديدة هكررها في أكتر من دولة".

وأضاف: "محضرين مجموعة من الأغاني الحلوة والجميلة وإن شاء الله تعجب الناس، والحفل هيكون بصحبة فرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي وكل العازفين كلهم من مصر وبيعملوا بروفات وإن شاء الله هتبقى حفلة حلوة".

يذكر أن، هاني شاكر طرح مؤخرًا ألبوم "اليوم جميل" وظهر خلاله بلوك مختلف، وتكون الألبوم من 9 أغاني، وهم: "اديتك ورود، يا ويل حالي، حمل الليالي، تعباني حياتي، اليوم جميل، مالكة كل حياتي، فيه حل، بستان شوك، عادي".

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