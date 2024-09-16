هبة مجدي تستعيد ذكرياتها مع ناهد رشدي بصورة نادرة.. وهذا ما قالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

استعادت الفنانة هبة مجدي، ذكرياتها مع الفنانة الراحلة ناهد رشدي بصورة نادرة تجمعها بها بأول مسلسل لهما.

ونشرت هبة، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أستاذة ناهد رشدي الفنانة الجميلة والروح الطيبة.. أسأل الله أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها الجنة ونعيمها يا رب العالمين .. من أجمل الذكريات وكان أول مسلسل ليا".

ومن المقرر أن يقام مساء اليوم الإثنين، عزاء الفنانة الراحلة ناهد رشدي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكانت آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل "المداح4" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024.

المسلسل بطولة حمادة هلال وهبة مجدي وسهر الصايغ وحنان سليمان وخالد سرحان ومي سليم وحمزة العيلي وإخراج أحمد سمير فرج.

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