مصطفى كامل: حمو بيكا سيعود للنقابة بشروط

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية عن شروط عودة حمو بيكا لعضوية النقابة وهى عدم تقديم أغاني ذات كلمات مسفة أو إباحية تؤدي إلى تشويه صورة النقابة والفن المصري.

وأعرب الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين عن حزنه من مستوى أغاني المهرجانات وأنه لا يفهم كلماتها نتيجة سرعة الكلام وعلو الموسيقى مجرد "خبط ورزع" ولاتمثل الغناء المصري

وتابع نقيب الموسيقيين: "نحن نملك قامات موسيقية وغنائية لاتوجد في أي جولة عربية وكنا ومازلنا رمز الغناء العربي".

وأضاف النقيب: "لا زلت مُصر على التصدي لذلك الإسفاف يكل قوة مهما زاد نجاحها".

مؤتمر نقيب الموسيقيين



وبدأ مؤتمر نقيب الموسيقيين بالإعلان عن موارد النقابة والطفرة المالية الكبيرة التى حققتها نقابة الموسيقيين خلال أقل من عامين منذ تولى مصطفى كامل منصب النقيب العام (بالأرقام والمستندات).

وتضمن المؤتمر إعلان الحقائق الكاملة لكل الأمور العاصفة التى مرت بها النقابة خلال الأيام الماضية وذلك من خلال إجابات واضحة ونارية على لسان النقيب العام من واقع الأحداث التى شغلت الرأى العام منها.

كما تم استعراض أزمة الفنان محمد فؤاد وهيفاء وهبى وأزمة حسن شاكوش مع تونس، وأخيرا مشكلة سعد الصغير وغيرها من الموضوعات، وتم التحدث بكل صراحة وشفافيه عن دور النقابة من تلك الأحداث ومصارحة الجمعية العمومية للموسيقيين والرأى العام.

كما أعلن الفنان مصطفى كامل عن مفاجأة تخص بعض الأشخاص من حاملي تصاريح (شعبة الأداء الصوتي)، ومفاجآت حول اختفاء وسرقة مضبطة اجتماعات مجلس إدارة نقابة الموسيقيين.

ويختتم الفنان مصطفى كامل النقيب العام للموسيقيين المؤتمر بتلقي كل أسئلة واستفسارات الإعلامين والصحفيين الحاضرين.