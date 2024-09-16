هند صبري تروج للموسم الثاني من "البحث عن علا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت النجمة هند صبري، موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، المقرر عرضه عبر منصة "نتفليكس"

النجمة هند صبري، عبر صفحتها في موقع "أكس"، كتبت: "أخيرًا علا رجعالنا من جديد.. الموسم الثاني من (البحث عن علا) يُعرض 26 سبتمبر حصريًا على نتفليكس".

الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، يشهد ظهور الفنان ظافر العابدين، والذي يُقدم شخصية "كريم عابد"

مسلسل "البحث عن علا"، بطولة هند صبري، ظافر العابدين، سوسن بدر، ندى موسى، محمود الليثي، وياسمينا العبد، عمر شريف، وأحمد طارق، وآيسل رمزي، من تأليف مها الوزير وإخراج هادي الباجوري، ويُعرض عبر منصة "نتفليكس".