أحدث ظهور لـ أسماء جلال.. والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة من أحدث ظهور لها.

ونشرت أسماء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه الحلاوة دي" ، "ما شاء الله" ، "فيه كدا" ، "قمر"، "واخدة كل جمال الدنيا لوحدك" ، "يسعد قلبك دايما" ، "حلوة أوي".

يذكر أن، أسماء جلال عرض لها مؤخرا بالسينمات فيلم "ولاد رزق 3"وخاض بطولته أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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