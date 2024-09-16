تحت شعار "المسرح مقاومة" مهرجان شباب الجنوب يحتفي بالمسرح الفلسطيني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قررت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب والذي تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، الاحتفاء بالمسرح الفلسطيني خلال فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان دورة د. عايدة علام والتي تقام خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل المقبل بمحافظة قنا.

وقال الكاتب المسرحي بكري عبد الحميد مدير المهرجان إن الدورة التاسعة والتي تقام برعاية وزارة الثقافة ومؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية ودار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ستكون تحت شعار "المسرح .. مقاومة" والاحتفال بالمسرح الفلسطيني تضامنا مع نضال أهل غزة الأبطال ضد العدو الصهيوني المحتل.

وأضاف أن هذا الاحتفاء يشمل عدد من الفعاليات منها إصدار كتاب عن تاريخ المسرح الفلسطيني للدكتور سيد علي والذى يتضمن معلومات وتواريخ تنشر لأول مرة في مصر

وأيضا تكريم عدد من كبار فناني فلسطين منهم الفنان غنام غنام والذي يقدم العرض الفلسطينى "بأم عيني" لأول مرة في صعيد مصر وكذلك العرض الفلسطيني "حكايات من بلادي" لفرقة المسرح الوطني الفلسطيني بالاضافة إلى عروض فلسطينية أخرى.

يذكر أن الدورة الثامنة من المهرجان حققت نجاحا كبيرا بمشاركة 22 عرض مسرحي من إسبانيا ورومانيا والهند والبحرين والعراق والأردن وسلطنة عمان وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والسودان.