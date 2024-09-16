عن أزمات الفنانين وتفاصيل اختفاء المضبطة.. مصطفى كامل يعقد مؤتمرا بنقابة "الموسيقيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- إسلام فاروق:

بدأ قبل قليل، المؤتمر الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل وذلك بمنطقة وسط البلد.

ومن المقرر أن يتم التطرق خلال المؤتمر لعدة موضوعات، منها موارد النقابة المالية، وما حققته نقابة الموسيقيين خلال أقل من عامين منذ تولي مصطفى كامل منصب النقيب العام.

كما سيكشف المؤتمر العديد من الحقائق التي تتعلق بعدة أمور تخص ما مرت به النقابة خلال الفترة الماضية، أبرزها أزمات الفنانين، منهم: محمد فؤاد، هيفاء وهبي، مغني المهرجانات حسن شاكوش، وأخيرًا أزمة الفنان سعد الصغير، وغيرها من الموضوعات على لسان النقيب العام.

وسيعلن النقيب مصطفى كامل عن مفاجأة تخص بعض الأشخاص من حاملي تصاريح "شعبة الأداء الصوتي"، إلى جانب كواليس وتفاصيل اختفاء مضبطة اجتماعات مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

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