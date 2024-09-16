شاكيرا تتعرض لموقف محرج وتغادر المسرح لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تعرضت المغنية الكولومبية العالمية شاكيرا لموقف محرج خلال إحياء حفل بأحد النوادي الليلية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت خلاله شاكيرا وهي ترقص بشكل عفوي على المسرح، ليفاجئها أحد المعجبين ويحاول تصويرها بشكل غير لائق، وقامت شاكيرا بتحذير المعجب ورفضت تصويره لها بهذه الطريقة إلى أن قررت في النهاية مغادرة المسرح.

تصدرت شاكيرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية منها تطبيق "X"، وحاز الفيديو على انتشار واسع بين جمهورها ومحبيها وقاموا بانتقاد تصرف المعجب وأنها كانت تستمتع بوقتها واندمجت في الغناء، وعلى الجانب الآخر قام عدد من رواد "السوشيال ميديا" بانتقاد شاكيرا وطالبوها بارتداء ملابس لائقة حتى لا تتعرض لهذا الموقف المحرج مرة أخرى.

وكان أخر تعاونات النجمة شاكيرا مع المغنية الأمريكية كاردي بي بأغنية "Punteria" على طريقة الفيديو كليب وطرحتها منذ أشهر عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعبر حساباتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي وتلقى نجاحًا ملحوظًا.

تستعد النجمة شاكيرا لإحياء عدد من الحفلات ضمن جولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية المقرر أن تبدأ مطلع شهر نوفمبر المقبل وتمتد حتى نهاية شهر ديسمبر 2024.

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