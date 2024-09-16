سارة عصام: "سهى" عائدة بمفاجآت في "البحث عن علا 2" وسعيدة بالعمل مع هند صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنتظر الفنانة سارة عصام عرض الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" إذ من المقرر طرحه على منصة نتقليكس في 26 سبتمبر الجاري.

وروجت سارة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام للجزء الجديد، وشاركت جمهورها الفيديو الترويجي للعمل وعلّقت: "انتظروا عودة سهى من جديد مع علا عبدالصبور، ومفاجآت كثيرة سنشاهدها معًا ابتداءً من يوم 26 سبتمبر الجاري".

كانت سارة أعربت في بيان صحفي عن سعادتها بالتعاون مجددًا مع بطلة العمل النجمة هند صبري، وعن الشخصية قالت: "عنيفة ومحبطة، لكنها لم تكن تحمل نوايا سيئة".

جدير بالذكر أن سارة عصام شاركت في الجزء الأول من "البحث عن علا" وقدمت شخصية "سهى"، ابنة خالة الشخصية التي يقدمها الفنان هاني عادل، طليق علا عبدالصبور.

"البحث عن علا" تأليف غادة عبدالعال، وهناء محمود، وسيف عمر، وزيزيت سعيد، وهشام حمزة، تحت إشراف هند صبري. ويضم فريق التمثيل كوكبة من النجوم: من بينهم هند صبري وظافر العابدين وسوسن بدر وهاني عادل وندا موسى ومحمود الليثي وآيسل رمزي وعمر شريف وياسمينا العبد وطارق الإبياري.