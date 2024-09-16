مصطفى كامل يعلن رفع معاش الموسيقيين 10% في مؤتمر صحفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- إسلام فاروق:

أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، في المؤتمر الصحفي المُقام حاليا بمقر النقابة في منطقة وسط البلد، رفع المعاش إلى 10% بدءًا من مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وتطرق مصطفى كامل خلال حديثه بالمؤتمر لمواصلة محاربة كل أشكال الفساد في النقابة، وكشف عن موارد النقابة المالية، والطفرة الكبيرة التي تشهدها النقابة على كافة المستويات خلال أقل من عامين منذ توليه منصب النقيب العام، حسب تعبيره.

وقال مصطفى كامل في كلمته: "نقابة المهن الموسيقية كان عيد ميلادها الـ 80 من أربعة أيام استلمتها بعد 78 سنة فيها 69 مليون جنيه، الشهر اللي جاي ابقى كملت في النقابة سنتين وبعلن لحضراتكم ميزانية نقابة المهن الموسيقية، أرصدة نقابة المهن الموسيقية من يوم من يوم 16/9 هي 304 ملايين جنيه، استلمت المعاش كان 65 جنيه النهاردة المعاش بتاعنا في سنة و9 شهور بس ألف و890 جنيه وبقول لحضراتكم إننا بنرفع المعاش تاني يوم 1 ديسمبر 10% تاني عشان نواكب ظروف الحياة والغلاء والحالة الاقتصادية".

كما سيكشف المؤتمر العديد من الحقائق التي تتعلق بعدة أمور تخص ما مرت به النقابة خلال الفترة الماضية، أبرزها أزمات الفنانين، منهم: محمد فؤاد، وهيفاء وهبي، مغني المهرجانات حسن شاكوش، وأخيرًا أزمة الفنان سعد الصغير.

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