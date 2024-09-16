شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان مختار تغني لكوكب الشرق ووردة وفايزة وذكرى فى حفلها ببيت السحيمى والان مع تفاصيل الخبر

تغني المطربة سوزان مختار في حفلها المقبل ببيت السحيمي بشارع المعز يوم الثلاثاء 24 سبتمبر برنامجا حافلا بالأغاني العاطفية والوطنية لها ولمطربين آخرين اختارتهم لتحتفي بهم تزامنا مع ذكري ميلادهن مثل المطربة التونسية ذكري، أو ذكري الرحيل كما في حالة المطربة فايزة أحمد .

البرنامج حافل بالأغاني الخاصة بالمطربة سوزان مختار مثل: ( فاتك تشوف، من الآخر كده ، زي بعضه)، والأغنية الوطنية " يا مصر تعيشى "، ثم تشدو بأغاني لأم كلثوم مثل : " القلب يعشق كل جميل، أمن عمري "، وتغني لوردة الجزائرية "حرمت احبك"، وفايزة " يا تمر حنة ، حمال الأسية " وللراحلة ذكري "مش كل حب، الأسامي ، وحياتي عندك " كما تغني لعفاف راضي " أبعد يا حب "، وللعندليب عبد الحليم حافظ " رسالة من تحت الماء "، وللفنانة المغربية عزيزة جلال أغنية " بتخاصمني حبة وتصالحني حبة " .

الحفل سيبدأ الساعة الثامنة مساء، ويقدم في إطار الحفلات التي يدعمها صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع المختلفة بجمهورية مصر العربية، والحفل يقدم بمشاركة الفرقة الموسيقية الخاصة بالفنانة سوزان مختار، والتي كرمت مؤخرا بمهرجان أوسكار إيجيبت السينمائي للشباب برئاسة الفنان عادل عمار بمركز التعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، وأهدت للمهرجان ثلاث أغاني قدمتها كفقرة فنية خلال الاحتفالية التي كُرم فيها عدد من نجوم وصانعي السينما من أجيال مختلفة.

المطربة سوزان مختار شاركت من قبل في حفلات ليالي التليفزيون عام 2008، ومهرجان مونديال فستيفال هولندا 2008، ومهرجان موازين بالمغرب عام 2010، والعيد الوطني للإمارات عام 2011، واليوم الوطني بدولة الكويت عام 2016 ، كما شاركت في ثلاثة أعمال مسرحية بالثقافة الجماهيرية هي : (غنوة الليل والسكين، مأساة جيفارا، أدهم الشرقاوي)، ولها ثلاثة كليبات هي "من الآخر كده، فاتك تشوف، والأغنية الوطنية " تعيشي يا مصر".



