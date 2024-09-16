شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يتعاون مع جاد شويري ويطرحان كليب أغنية "الناس غدارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان مصطفى حجاج، واللبناني جاد شويري، فيديو كليب أغنيتهما الجديدة، الناس غدارة، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، و يُعد هذا الكليب أول تعاون غنائي بينهما.

وأغنية كليب مصطفى حجاج الجديد من كلمات محمد شافعي، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أحمد وحيد كينج، إنتاج وهندسة صوت هاني محروس، وإخراج جاد شويري، وظهرت في كواليس فيديو كليب أغنية الناس غدارة، أجواء من البهجة والسعادة بين النجمان، كما يطلان بإطلالة صيفية، وتم تصوير معظم لقطات الكليب في الصحراء.

من ناحية أخرى سبق وقدم النجم مصطفى حجاج سهرة غنائية طربية خلال حفله الأخير بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وحرص على تقديم باقة من أغانيه، منها الوجع وما بحنلهاش ومية وش وخطوة.

افتتح النجم مصطفى حجاج وقتها حفله الغنائي بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء بأغنية "يا منعنع" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدم مصطفى حجاج خلال حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء أغنية زحمة للنجم أحمد عدوية، وقال حجاج خلال الحفل: "مهرجان القلعة أحلى مهرجان كل سنة في مصر"، وحرصت والدة النجم مصطفى حجاج على حضور الحفل، ووجه لها التحية، وتفاعل جمهوره بالرقص على أغانيه ومنها خطوة و100 وش.

كما حرص النجم مصطفى حجاج على العودة لنجوم الزمن الجميل خلال حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء وتقديمه أغنية عيون القلب لنجاة الصغيرة، كما قدم أغنية "حب إيه" لكوكب الشرق أم كلثوم وسط تفاعل كبير من الجمهور.