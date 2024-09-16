شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح فيلم رحلة 404 لتمثيل مصر في الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة المهن السينمائية، عن ترشيح فيلم رحلة 404، لتمثيل مصر في الأوسكار 2024، وقالت نقابة المهن السينمائية في بيانها حول هذا الأمر إن الفيلم اختير من قبل لجنة مشكلة من السينمائيين والنقاد المستقلين، مرشحا مصريا، وذلك بعد فوزه بأغلبية التصويت بين قائمة قصيرة ضمت مجموعة من الأفلام.

تدور أحداث الفيلم قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، وتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لأداء فريضة الحج؟، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

الفيلم من إخراج هاني خليفة، وبطولة منى ذكى، محمد فراج، محمد ممدوح، الفيلم فاز بجائزتى أحسن ممثلة للنجمة منى ذكى، ولجنة التحكيم الخاصة بمهرجان الاقصر للسينما الافريقية في دورته الثالثة عشر فبراير الماضي.