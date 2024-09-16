مجموعة زاهد تسعى للاستحواذ على شركة بارلوورلد الجنوب أفريقية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استحوذت أرباح أرامكو على معظم الأضواء. نقدم لكم تحليلًا كاملاً لأرباح عملاق النفط، بالإضافة إلى ضخ رأس مال جديد من صندوق الاستثمارات العامة في شركة تصنيع السيارات الكهربائية لوسيد، وهو الخبر الأبرز لهذا الصباح.

لكن أولًا- مجموعة زاهد السعودية، التي توزع محليًا معدات الآلات الثقيلة، تفكر في الاستحواذ على شركة بارلوورلد، موزع معدات كاتربيلر في جنوب إفريقيا، وفقًا لما ذكرته بلومبرغ نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر. لا يزال من غير الواضح الجدول الزمني للمناقشات أو ما إذا كانت زاهد تسعى إلى الاستحواذ الكامل على بارلوورلد. زاهد مرتبطة بالفعل ببارلوورلد، التي تُقدر قيمتها بحوالي 886 مليون دولار، حيث تملك إحدى الشركات التابعة لزاهد حصة تبلغ 18.9٪ في الشركة الجنوب أفريقية.

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تقرير غير مؤكد يشير إلى أن السعودية والأردن وقطر رفضوا طلبات أمريكية للمساهمة بقوات في مهمة حفظ السلام بعد الحرب في غزة. وأعربت هذه الدول عن مخاوفها من أن يتم اعتبار مشاركتها كحماية لإسرائيل، وفقًا لما ذكره موقع “تايمز أوف إسرائيل” نقلاً عن مسؤول عربي مجهول ومصدر آخر مطلع على الأمر.

أيضًا- تقرير غير مؤكد آخر من صحيفة “جيروزاليم بوست” يشير إلى أن الرياض وعمان أبلغتا طهران بأنهما لن تسمحا باستخدام مجالهما الجوي لأي عمليات عسكرية ضد إسرائيل.

أرقام وبيانات-

#1- عدد المواطنين السعوديين الذين انضموا إلى القوى العاملة في القطاع الخاص تضاعف أكثر من مرتين على أساس شهري إلى 34.6 ألف في يوليو، مقارنة بـ 16.6 ألف في يونيو، وفقًا لما ذكره المرصد الوطني للعمل في بيانات منفصلة على منصة X (هنا وهنا). وبلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص بالمملكة نحو 11.5 مليون عامل في يوليو، منهم 2.3 مليون من المواطنين و9.1 مليون من المغتربين.

برنامج نطاقات يؤتي ثماره: أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج السعودة في البلاد في عام 2011، تحت اسم “نطاقات”، والذي يهدف إلى زيادة عدد المواطنين السعوديين في القطاع الخاص وتقليل الفجوة في التوظيف بين القطاعين العام والخاص من خلال تقديم حوافز للشركات الخاصة التي توظف سعوديين.

إجمالي قيمة العقود التي أبرمها مجلس الأعمال السعودي الأمريكي ارتفع بنسبة 79٪ على أساس سنوي إلى 118.8 مليار ريال سعودي (31.7 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2024، وفقًا لتقرير المجلس. وتصدرت عقود قطاع النفط والغاز بقيمة 51.2 مليار ريال سعودي، تلاها قطاع العقارات (24.4 مليار ريال سعودي) وقطاع المياه (24 مليار ريال سعودي).

الخبر الكبير في الخارج-

الأسواق العالمية تستعيد توازنها بعد أن حققت الأسهم انتعاشًا طفيفًا أمس، واستعادت بعض الخسائر التي تكبدتها في الأيام الثلاثة الماضية مع تراجع مخاوف الركود وانتعاش الأسهم اليابانية خلال التداول.

النظرة العامة: ارتفع مؤشر داو بنسبة 0.76٪، في حين ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.04٪، وأغلق مؤشر ناسداك المركب بزيادة قدرها 1.03٪. شهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Nvidia وMeta Platforms انتعاشًا بعد أن كانت من بين الأسوأ أداءً يوم الاثنين. كما عززت الأسهم اليابانية المعنويات، حيث شهد مؤشر نيكي 225 أفضل يوم له منذ أكتوبر 2008، بزيادة 10.2٪ بعد انخفاض حاد في اليوم السابق. (CNBC | فايننشال تايمز | وول ستريت جورنال | رويترز)

وأيضًا- اختارت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الرئاسية كمالا هاريس حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز — الذي يُعرف بكونه أكثر جاذبية للناخبين، رغم أنه ليس المرشح الأكثر شهرة — ليكون شريكها في الحملة الرئاسية. (بلومبرغ | وكالة أسوشييتد برس | CNBC | رويترز | نيويورك تايمز | وول ستريت جورنال | واشنطن بوست)

في منطقتنا- اختارت حماس يحيى السنوار رئيسًا جديدًا لمكتبها السياسي، خلفًا لإسماعيل هنية الذي تم اغتياله الأسبوع الماضي في طهران. هذا يجعل السنوار النقطة الرئيسية لأي جهود دبلوماسية تهدف إلى وقف الحرب في غزة. (رويترز | الجارديان | بي بي سي | ABC News | تايمز أوف إسرائيل)