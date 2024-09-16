مصطفى كامل يعلق على أزمة سعد الصغير: "النقابة ليس لها الحق في التدخل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على أزمة الفنان سعد الصغير والقبض عليه مؤخرًا بتهمة حيازة مواد مخدرة، وذلك بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين بمقر النقابة في منطقة وسط البلد.

وعن أزمة الفنان سعد الصغير قال: "النقابة ليس لها الحق في التدخل في مثل هذه الأزمات، وأتمنى أن يخرج منها على خير".

وشهد المؤتمر إعلان مصطفى كامل زيادة المعاش لأعضاء نقابة المهن الموسيقية بنسبة 10%، كما تحدث عن تقديره لمشوار "الهضبة" عمرو دياب، وأبدى إعجابه بألبوم النجمة أنغام "تيجي نسيب" وبحفلها الأخير الذي أحيته في جدة بالمملكة العربية السعودية.

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