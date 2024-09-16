بالصور| ياسر جلال يقدم واجب العزاء في ناهد رشدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمد معروف:

حرص النجم ياسر جلال على حضور عزاء الفنانة الراحلة ناهد رشدي الذي بدأ قبل قليل، في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بحضور الأهل والأصدقاء المقربين إلى جانب نجوم الوسط الفني.

تعاون الفنان ياسر جلال مع الفنانة الراحلة ناهد رشدي بمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" عام 1995 بطولة النجم الراحل نور الشريف.

رحلت الفنانة ناهد رشدي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 14 سبتمبر بعد صراع مع المرض.

شاركت الراحلة ناهد رشدي في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، ومن بين أشهر أدوارها شخصية سنية في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أمام النجوم: نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، وفاء صادق، منال سلامة، ياسر جلال، رشوان توفيق.

ومن أعمالها أيضا: مسلسل بدون ذكر أسماء، مسلسل واحة الغروب، فيلم الكف، مسلسل الحب وأشياء أخرى، فيلم أبناء وقتلة، مسلسل أرابيسك: أيام حسن النعماني.

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