مصطفى كامل يعلق على أزمتي محمد فؤاد وشيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
تصوير- إسلام فاروق:
تحدث الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن الأزمات التي مر بها عدد من الفنانين خلال الفترة الماضية، منهم: الفنان محمد فؤاد والفنانة شيرين عبدالوهاب وذلك بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين بمقر النقابة في منطقة وسط البلد.
وعن أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب مع شركة روتانا قال: "دي أمور مادية وقضائية".
أما عن أزمة الفنان محمد فؤاد الأخيرة مع طبيب في أحد المستشفيات، قال: "كان لابد أقف معه، وأناشد نقيب الأطباء أن الأمر يعدي على خير".
وأعلن مصطفى كامل عن رفع نسبة المعاش 10% مطلع شهر ديسمبر المقبل في محاولة لمواكبة ظروف الحياة.
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