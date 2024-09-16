فيديو| السقا وأشرف زكي ونرمين الفقي في عزاء الراحلة ناهد رشدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على تقديم واجب العزاء في الفنانة الراحلة ناهد رشدي الذي يقام مساء اليوم الاثنين بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

نشر موقع "ET بالعربي" مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، وشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وهم: الفنان ياسر جلال، الفنان أحمد السقا، الفنان شريف سلامة الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد خالد صالح، الفنانة منال سلامة، الفنانة صفاء الطوخي، الفنانة نرمين الفقي، الفنان أحمد ماهر، الفنان أشرف زكي.

رحلت الفنانة ناهد رشدي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 14 سبتمبر بعد صراع مع المرض.

شاركت الراحلة ناهد رشدي في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، ومن بين أشهر أدوارها شخصية سنية في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أمام النجوم: نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، وفاء صادق، منال سلامة، ياسر جلال، رشوان توفيق.

ومن أعمالها أيضا: مسلسل بدون ذكر أسماء، مسلسل واحة الغروب، فيلم الكف، مسلسل الحب وأشياء أخرى، فيلم أبناء وقتلة، مسلسل أرابيسك: أيام حسن النعماني.

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