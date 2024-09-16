12 صورة لنجوم الفن في عزاء ناهد رشدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمد معروف:

استقبلت أسرة الفنانة ناهد رشدي، مساء اليوم الاثنين 16 سبتمبر، العزاء فيها، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وشهد المسجد حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الراحلة، التي غابت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي.

وكان من بين الحضور: الفنانة بشرى، الفنان مصطفى خاطر، الفنان أحمد بدير، الفنانة ماجدة زكي، الفنانة وفاء صادق، الفنانة صفاء الطوخي، الفنان أحمد السقا، الفنان ياسر جلال، الفنانة سلوى عثمان، الفنان حجاج عبدالعظيم.

شاركت ناهد رشدي في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، ومن بين أشهر أدوارها شخصية سنية في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أمام النجوم: نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، وفاء صادق، منال سلامة، ياسر جلال، رشوان توفيق.

ومن أعمالها أيضا: مسلسل بدون ذكر أسماء، مسلسل واحة الغروب، فيلم الكف، مسلسل الحب وأشياء أخرى، فيلم أبناء وقتلة، مسلسل أرابيسك: أيام حسن النعماني.