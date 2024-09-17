شكرا لقرائتكم خبر عن "برغم القانون" المسلسل الأكثر مشاهدة في مصر على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل "برغم القانون" للنجمة إيمان العاصى قائمة الأكثر مشاهدة في مصر، على منصة watch it، واحتل المركز الأول في القائمة، أما المركز الثانى كان من نصيب مسلسل "إنترفيو"، وهو من أحدث أعمال watch it الأصلية.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها.