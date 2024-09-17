شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من نقابة المهن التمثيلية بعدم التعامل مع شركة عمرو ماندو للإنتاج الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة دكتور أشرف زكى قراراً، نبهت فيه على كافة أعضاء النقابة بعدم التعامل مع شركة عمرو ماندو للإنتاج الفني، والذى يمثلها المنتج عمرو محمد عبد الخالق.



قرار مجلس الإدارة

على جانب آخر حرص نقيب المهن التمثيلية على حضور عزاء الفنانة ناهد رشدى والذى أقيم بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد.

كما نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى وبإسم جميع الفنانين، الراحلة ناهد رشدى التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، حيث قالت النقابة في بيان لها:"تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى، وفاة الفنانة ناهد رشدى، وتتقدم النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وانا اليه راجعون".