شكرا لقرائتكم خبر عن ريتشارد جاد بعد حصول مسلسله على 3 جوائز إيمى.. هذا ما قاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المؤلف والنجم العالمى ريتشارد جاد بخطاب ملهم وعاطفي في حفل توزيع جوائز الإيمي 2024 التي أقيمت منذ ساعات، وذلك بعدما فاز جاد - الذي كتب وكتب وشارك في بطولة Baby Reindeer - بجائزة الكتابة المتميزة في مسلسل أو فيلم محدود أو مختارات في حفل توزيع جوائز إيمي 2024.

بعد حصول جاد على الجائزة عن المسلسل، شارك جاد بصيصًا من الأمل والإلهام للحاضرين والمشاهدين في المنزل.

حث صرح جاد قائلا:" قبل 10 سنوات، كنت محبطًا جدا، لم أفكر أبدًا في أنني أستطيع أن أجمع حياتي معًا، لم أفكر أبدًا في أنني سأكون قادرًا على تصحيح نفسي وأعود على قدمي مرة أخرى، ثم ها أنا، بعد أكثر من عقد من الزمان أفوز بواحدة من أكبر جوائز الكتابة في التلفزيون".

وتابع جاد قائلا:" لا أقصد أن أبدو متغطرسًا، أقصد ذلك كتشجيع لأي شخص يمر بوقت عصيب الآن، لا أعرف الكثير عن الحياة، ولا أعرف لماذا نحن هنا، لكنني أعلم أن لا شيء يدوم إلى الأبد وبغض النظر عن مدى سوء الأمر، فإنه يتحسن دائمًا، لذا إذا كنت تكافح، استمر، وأعدك أن الأمور ستكون على ما يرام".

كانت جائزة الكتابة هي الأولى من ثلاث جوائز حصل عليها جاد عن Baby Reindeer، ومن بعدها حصل على جائزة أفضل ممثل في مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم، كما حصل Baby Reindeer بجائزة أفضل مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم في حفل توزيع جوائز Emmys.