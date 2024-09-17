شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثانى من البحث عن علا يطرح 26 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الموسم الثانى من سلسلة البحث عن علا إلى منصة نيتفلكس يوم 26 سبتمبر الجارى، على أن يقوم ببطولته مجموعة من النجوم، على رأسهم النجمة هند صبري، ويشاركها البطولة ظافر العابدين وسوسن بدر وهاني عادل وندى موسى ومحمود الليثي وطارق الإبياري، وآيسل رمزي وعمر شريف وياسمينا العبد.

البحث عن علا 2 من تأليف غادة عبد العال، وهناء محمود، وسيف عمر، وزيزيت سعيد، وهشام حمزة، تحت إشراف هند صبري، ومن إخراج المخرج هادى الباجورى.

يدور الموسم الثانى من البحث عن علا حول رحلة "علا" في محاولتها لتفهم طبيعة تعقيدات الحياة بكل مرونة وإقدام، ففي ظل تأرجح عملها الذى على حافة الانهيار، يقدم هذا الموسم نظرة أعمق على حياتها، حيث تعد كل انتكاسة بمثابة نقطة انطلاق جديدة وتوضع كل علاقاتها على المحك، لكن رغم كل التحديات، يمر قلبها عبر تحولات غير متوقعة حين يدفعها شريك عملها غير المرغوب فيه "كريم"، لمنح الحب فرصة أخرى.