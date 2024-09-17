شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى وعبير نعمة يحييان حفلا غنائيا في دبى 9 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجم مروان خورى، والمطربة عبير نعمة حفلاً غنائيًا في أوبرا دبى يوم 9 نوفمبر الشهر القادم، ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

أحيا النجم اللبناني مروان خوري حفل غنائى يونيو الماضى ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب، وقدم مروان مجموعة من أغانية الرومانسية وأحدث أغنياته "خد الغمرات" وسط تفاعل كبير من الحضور كما غنى بعض من أغانية القديمة و عزف كذا أغنية على البيانو وسط تصفيق حار من الجمهور .

وكان قد أحيا النجم اللبناني مروان خورى، حفلاً غنائيًا مؤخرا في أربيل بالعراق، وذلك ضمن الحفلات وكان قد طرح أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى.

مروان خورى هو مطرب وملحن ومؤلف لبناني، قام بتأليف وتلحين العديد من الأغنيات لكبار الفنانين منهم ماجدة الرومي، فضل شاكر، عبد المجيد عبدالله وأصالة.

بدأ مروان خورى رحلته الفنية كموزع موسيقي، وفي عام 1987 أصدر أول ألبوماته "كاسك حبيبي" وفي عام 1999 بدأت إنطلاقة مروان خوري كمُلحن وكاتب حيث قام بتلحين "على دلعونا" و"عز الحبايب"، وله عدة البومات منها، كاسك حبيبى، خيال العمر، كل القاصيد، قصر الشوق، راجعين، العد العكسى، انا والليل.