الأناشيد الدينية والمدائح النبوية الخالدة تضيء المسرح الكبير

ياسر رشاد - القاهرة - إبداع الليلة الكبيرة وروح التراث المصري يتألقان فى حركات مواهب الباليه على المسرح الكبير، ضمن توجهات الثقافة المصرية للاحتفاء بالمناسبات الدينية المختلفة، حيث قدمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالها الفنى البديع بالذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف على المسرح الكبير، بحضور لافت من الجمهور المتذوق للفن الراقي للاستمتاع باحتفالية مميزة لمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر.

حيث تألق كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار فى الفاصل الأول بتقديم مجموعة من الأناشيد الدينية والمدائح النبوية الخالدة، منها " طلع البدر علينا ، يا أمنه يا أم النبى، مسك الختام، يا قوي ، المسك فاح، محمد نبينا، يا رايحين للنبى الغالى، يا نبي سلام عليك، الرضا والنور، مولاى، من نورك يا رب اهدينا، رسول الله زادى، محمد يا رسول الله، لجل النبى ، "واضفى أداء المواهب الشابة "إيمان منصور، أحمد فايد، نوران نبيل ، يوسف مصطفى، زياد أحمد، نهى المصرى ، مهدي محمد، لوجين تامر، يوسف حسن، ملك جوهر، شمس الأسواني، حبيبة حسن، محمد محمود" رونقًا خاصًا على أجواء الحفل، حيث امتزجت أصواتهم الشجية بروحانيات الذكرى العطرة للمولد النبوى الشريف فى مشهد بديع تجمل باستحسان الجمهور الذي غمر المسرح حبًا وتقديرًا للأداء المتميز من المواهب الشابة.



وفي الفصل الثاني استعاد الجمهور ذكريات التراث المصري الأصيل من خلال عرض "الليلة الكبيرة" والذي تم تصميمه وإخراجه بعناية فائقة على يد الفنانة عيشة فؤاد وقدمه مواهب فصل الباليه، وبتناغم ساحر بين حركة الباليه وأداء كورال الشباب والأطفال، أضاء العمل المسرح بمزيج من الألوان والحركات الفنية المتقنة. استمتع بها الحضور مع إعادة إحياء هذا العرض الذي يعكس مظاهر الاحتفالات الشعبية المصرية في الموالد، مستذكرين عبقرية الموسيقار سيد مكاوي والشاعر الكبير صلاح جاهين، تمكن العرض من إدخال البهجة في قلوب الحاضرين، وجسد بموسيقاه وحركاته روح الأصالة المصرية، فيما أبدع طلاب مركز تنمية المواهب في تقديمه، مؤكّدين قدرة الفنون على التنوير والاحتفاء بالقيم التراثية والدينية معا.



جاءت هذه الاحتفالية لتسلط الضوء على الأدوار الرائدة التي يلعبها مركز تنمية المواهب في اكتشاف وتطوير الطاقات الفنية الشابة ،مما يعكس نجاح دار الأوبرا المصرية في تعزيز ثقافة الفنون بمختلف أشكالها و إحياء المناسبات الدينية والوطنية.