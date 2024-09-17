قسطنطين كرياك الشخصية الدولية المكرمة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ياسر رشاد - القاهرة - اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، المخرج العالمي قسطنطين كرياك رئيس مهرجان " سيبيو الدولي للمسرح برومانيا"، ليكون الشخصية الدولية المكرمة في الدورة التاسعة من المهرجان، والتي من المفترض إقامتها خلال الفترة من 15 وحتى 20 نوفمبر .

قسطنطين كرياك هو ممثل مسرحي وسينمائي وقائد ثقافي، درس التمثيل في بوخارست، كما أنه رئيس ومؤسس مهرجان سيبيو الدولي للمسرح برومانيا، والمدير العام لمسرح "رادو ستانكا" الوطني في سيبيو، ورئيس سوق سيبيو للفنون المسرحية، ولعب دورا حاسما في الحصول على لقب سيبيو - عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2007 و كان عضوا في الفريق المعني باختيار ورصد عواصم الثقافة الأوربية من عام 2009 وحتي عام 2012 .

قسطنطين كرياك يعمل أستاذا في جامعة "لوسيان بلاغا" في سيبيو وحصل على لقب دكتور فخري من قبل جامعة ليدز متروبوليتان (2008) وجامعة ويست تيميشوارا (2018)؛ وحصل قسطنطين على العديد من الجوائز لعل أهمها جائزة معهد أسبن لعام 2014 للمساهمة في التراث الثقافي الروماني والجائزة التي تمنحها مؤسسة اليابان ووزارة الخارجية اليابانية (2015)، وقدم أكثر من 40 عرضا، بالتعاون مع مخرجين مهمين، مثل Iulian Vișa و Andriy Zholdak و Mihai Măniuțiu و Silviu Purcărete و Kushida Kazuyoshi

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 15 نوفمبر، وتستمر فعالياته حتي يوم 20 نوفمبر 2024، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي هي سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.