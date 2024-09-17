بعد ظهورها بـ الشورت.. نسرين طافش تريند جوجل - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تصدرت الفنانة نسرين طافش تريند محرك البحث "جوجل"، عقب نشر صور من إطلالتها الأخيرة أثناء تواجدها بـ دبي.

ونشرت نسرين، الصور والفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا أحب دبي، لدي صحبة رائعة من الأصدقاء والإخوة والأخوات هنا ويظهرون لي دائمًا الكثير من الحب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجمال والأناقة" ، "جمالك يا قمر" ، "عسل" ، "الملكة" ، "الجميلة" ، "قلبي الصغير لا يتحمل" ، "كاريزما وحضور".

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.

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