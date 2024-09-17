آيتن عامر داخل سيارة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها من داخل سيارة.

ونشرت آيتن، الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الخير من دبي".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "أبتسامتك ولا أروع، صباحو، الضحكة الحلوة، أحلى بكتير بدون ميكاب، جميلة".

من جانب آخر الفنانة أيتن عامر شاركن في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي "، الذي تم الإعلان عن إيقاف عرضه وإحالة صناعه إلى النيابة العامة، أثار جدلا واسعا في الكويت، بسبب تناوله قضايا حساسة، منها تعدد الزوجات، الزواج العرفي، وزنا المحارم.

مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، عُرض في شهر رمضان 2024، من بطولة هدى حسين، ماجد المصري، نور الغندور، أيتن عامر، فاطمة الصفي، تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي.

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