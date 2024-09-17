وفاة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء فنان الكاريكاتير أحمد قاعود، بعد صراع مع المرض.

وأعلن خبر الوفاة أحد أفراد أسرته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الفنان أحمد قاعود في ذمة الله".

وأصدرت الشركة المتحدة بيانا نعته فيه:"تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فنان الكاريكاتير الشاب "أحمد قاعود"، الذي رحل عن عالمنا اليوم، تاركًا أعمالًا فنية مميزة وملهمة، قدمها بالعديد من الصحف والمواقع الإخبارية، والذي شارك بالكثير من المعارض الفنية داخل وخارج مصر حاصدًا العديد من الجوائز. وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص العزاء والمواساة لأسرته وأحبائه وزملائه، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان".

أحمد قاعود مواليد 1986، قدّم أعماله في العديد من الصحف والمواقع الإخبارية، وشارك في العديد من المعارض الفنية داخل مصر وخارجها، ونال جوائز عديدة تقديرًا لموهبته وإبداعه.

اقرأ أيضًا:

أميرة تطرح "بنحب المصرية".. وتعلق: تحية إجلال للمرأة

حلا شيحة بدون "فلتر" وأحمد حلمي يمازح متابعيه.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة