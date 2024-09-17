"نعم الزوج والأب" منال الصيفي تحيي الذكرى الأولى لـ رحيل زوجها أشرف مصيلحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أحيت المخرجة منال الصيفي، الذكرى الأولى لرحيل زوجها الفنان أشرف مصيلحي الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونشرت منال صورًا للفنان الراحل، عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "الذكرى السنوية الأولى لرحيل أشرف، أشهد أمام الله بإنك كنت نعم الزوج ونعم الأب بالرغم من إنك مش موجود و لكن سيرتك الطيبة، وطيبة قلبك مخلياك معانا طول الوقت".

وتابعت: "رجاء الدعاء له بالرحمة والدعاء ليا إني أقدر أكمل المشوار على أكمل وجه ألف رحمة ونور على روحك الطيبة، ربنا يرحمك برحمته الواسعة و يسكنك فسيح جناته يارب".

يذكر أن الفنان الراحل أشرف مصيلحي من مواليد 1974، شارك في عدد من الأعمال الهامة من بينها: "قضية رأي عام، الاختيار، الطاووس، كلبش، الصياد، أخت تريز، ولد الغلابة، بونو بونو".

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