وفاة المخرج إيمان الصيرفي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:
رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، المخرج المسرحي إيمان الصيرفي عن عمر يناهز الـ 71 عامًا.
وأعلن الفنان منير مكرم خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب: "رحل المخرج، إيمان الصيرفي، الأستاذ والمعلم.
ولد المخرج المسرحي إيمان مصطفى الصيرفي، في 4 نوفمبر عام 1953، وشغل منصب مدير عام فرقة الإسكندرية المسرحية لدى البيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة.
وأخرج العديد من العروض المسرحية، منها مسرحية "خرابيش" عام 2011، وشارك بالتمثيل في عدة أعمال، منها: سيت كوم "راسين في الحلال" عام 2008، وفيلم "من وراء الستار" عام 2010.
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