وفاة المخرج إيمان الصيرفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، المخرج المسرحي إيمان الصيرفي عن عمر يناهز الـ 71 عامًا.

وأعلن الفنان منير مكرم خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب: "رحل المخرج، إيمان الصيرفي، الأستاذ والمعلم.

ولد المخرج المسرحي إيمان مصطفى الصيرفي، في 4 نوفمبر عام 1953، وشغل منصب ‏مدير عام فرقة الإسكندرية المسرحية‏ لدى ‏البيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة‏.

وأخرج العديد من العروض المسرحية، منها مسرحية "خرابيش" عام 2011، وشارك بالتمثيل في عدة أعمال، منها: سيت كوم "راسين في الحلال" عام 2008، وفيلم "من وراء الستار" عام 2010.

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