شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يطمئن جمهوره بعد انزلاقه وسقوطه فى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان القدير صلاح عبد الله للسقوط أرضًا في منزله، وأعلن ذلك عبر حساباته على موقع فيس بوك، حيث توالت عليه التعليقات من الجمهور للاطئمنان على حالته الصحية، والدعاء له بالصحة والعافية.

وكتب عبد الله عبر حسابه الشخصي "فيس بوك": أنا اتزحلقت بعدما كنت بحط الصانية عالباسكت عشان أولع سيجارة كالعادة السخيفة.. الاتنين الصانية والباسكت اتزحلقوا ووقعوا عالأرض.. رحت المطبخ جبت فوطة عشان ألم وأنضف.. هُبه الزحلقة الرهيبة.. وأنا بنهار سندت بإيدي الشمال على مكتبي وباليمين عالست وهيا بتغني الأطلال.. ثم بدأت حزمة محاولات الوقوف والست تردد وعدونا فسبقنا ظلنا.. الحمد لله إصابات طفيفة ومش دا المهم.. المهم إني قدرت أقف على حيلي تاني.. طب ليه المنشور دا؟! عشان أقولكم "ما أحلي الوقوف بعد الوقوع آه والله.. وأقولكم كمان كالعادة الحميدة

صباح الخير وتصبحوا على خير.



صلاح عبد الله

يشار إلى أن صلاح عبد الله ينتظر عرض مسلسله الجديد تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، المقرر عرضه في 21 سبتمبر الجارى على قناة dmc، ويشارك في بطولة العمل كل من محمد الكيلانى، نور محمود، وآخرون، إخراج شيرين عادل.