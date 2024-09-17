شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح يكرم الفنان الرومانى قسطنطين كرياك والان مع تفاصيل الخبر

اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوى، المخرج العالمى قسطنطين كرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولى للمسرح برومانيا، ليكون الشخصية الدولية المكرمة فى الدورة التاسعة من المهرجان، والتى من المفترض إقامتها خلال الفترة من 15 حتى 20 نوفمبر.

قسطنطين كرياك ممثل مسرحى وسينمائى وقائد ثقافى، درس التمثيل فى بوخارست، كما أنه رئيس ومؤسس مهرجان سيبيو الدولى للمسرح برومانيا، والمدير العام لمسرح "رادو ستانكا" الوطنى فى سيبيو، ورئيس سوق سيبيو للفنون المسرحية، ولعب دورا حاسما فى الحصول على لقب سيبيو - عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2007 وكان عضوا فى الفريق المعنى باختيار ورصد عواصم الثقافة الأوربية من عام 2009 حتى عام 2012.

قسطنطين كرياك يعمل أستاذا فى جامعة "لوسيان بلاغا" فى سيبيو وحصل على لقب دكتور فخرى من قبل جامعة ليدز متروبوليتان (2008) وجامعة ويست تيميشوارا (2018)؛ وحصل قسطنطين على العديد من الجوائز لعل أهمها جائزة معهد أسبن لعام 2014 للمساهمة في التراث الثقافي الروماني والجائزة التي تمنحها مؤسسة اليابان ووزارة الخارجية اليابانية (2015)، وقدم أكثر من 40 عرضا، بالتعاون مع مخرجين مهمين، مثل Iulian Vișa و Andriy Zholdak و Mihai Măniuțiu و Silviu Purcărete و Kushida Kazuyoshi.



قسطنطين كرياك

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 15 نوفمبر، وتستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر 2024، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي هي سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.