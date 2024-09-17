شكرا لقرائتكم خبر عن تحب الكفتة المسلوقة والفضة.. هوايات عبلة كامل فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة عبلة كامل، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 17 سبتمبر، وتميزت النجمة عبلة كامل بأنها تلقائية وصادقة وبسيطة فى أدوارها المختلفة ودخلت قلوب جميع محبيها منذ بدايتها.

وفى لقاء نادر للنجمة عبلة كامل، تحدثت عن بدايتها الفنية وأفضل أكلة لها وأنها محظوظة فى بدايتها للعمل مع يوسف شاهين وإسماعيل عبد الحافظ.

وقالت عبلة كامل: "محظوظة أنى في بدايتى أشتغل مع يوسف شاهين في وداعا بونابرت واتعلمت منه البساطة والتلقائية، وإسماعيل عبد الحافظ في الشهد والدموع استطاع أن يظهر قدراتى التمثيلية وكان صبور جدا عليا".

وعن اللحظات السعيدة لديها، قالت: "بلبس معقول وبلبس في حدود المناسبة وبحب الفضة جدا وألبسها كتير، والسعادة لحظات يوم استلام جائزة وأول يوم مدرسة لأولادى، ولما أشوف صحبتى بقالى زمن ما شوفتهاش، كل ده لحظات سعيدة".

وتحدثت عبلة كامل عن أكلتها المحببة لديها، قائلة: "بحب الكفتة المسلوقة جدا وبعملها بطريقة حلوة، وأكلتها بعد زيادة الوزن 17 كيلو لدورى في مسلسل لن أعيش في جلباب أبى، وزيادة الوزن في أربع شهور وخسارة الوزن في 6 شهور".

وبدأت معرفة الجمهور بـ عبلة كامل فى السينما من خلال فيلم "وداعا بونابرت" مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وبعض ذلك انطلاقات لتقديم عديد من أفلام بالسينما من بطولتة أبرزهما "خالتى فرنسا"، و"بلطية العايمة"، و"سيد العاطفى"، وكانت آخر أعمالها بالسينما فيلم "الكبار".

أما بالنسبة للدراما فبدأت من خلال مسلسل "الشهد والدموع" الجزء الثانى، و"ليالى الحلمية"، وكانت قد انطلقت بشكل قوى فى الدراما، واحتلت مكانة بارزة في قلوب المشاهدين، بعد نجاحها في المسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" الذى حقق نجاحا بشكل كبير حتى الآن، وشاركت فى أكثر من عمل بطولتها "ريا وسكنية"، و"حق مشروع"، و"عفاريت السيالة"، "أفراح إبليس"، وآخرها "سلسال الدم الجزء الخامس".