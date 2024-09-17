المؤلفات العالمية في افتتاح موسم أوركسترا أوبرا القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - فى إطار فعاليات الثقافة المصرية الهادفة إلى تقديم مختلف ألوان الفنون العالمية تقدم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفل افتتاح موسم أوركسترا أوبرا القاهرة الجديد بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومصاحبة كورال أوبرا القاهرة تدريب مينا حنا وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس ١٩ سبتمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات لكبار المؤلفين من أبرز الأوبرات والباليهات العالمية منها كارمينا بورانا لكارل أورف، باليه سيلفيا لديليبس ، بحيرة البجع لشايكوفسكي، زواج فيجارو لموتسارت، حلاق أشبيليه لروسيني، شمشون ودليلة لكامى سان صانس وجيانيه لخاتشاتوريان أداء السوبرانو مني رفلة، الميتزو سوبرانو چولي فيظي والباريتون خالد سمير.

يذكر أن أوركسترا أوبرا القاهرة تأسس عام 1994 ونجح منذ تأسيسه أن يلعب دورا مهما وبارزا على الساحة الموسيقية فى مصر حيث صاحب عدد كبير من عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة وفرقة باليه البولشوى أثناء زيارتها لدار الأوبرا المصرية، إلى جانب عروض فرقة أوبرا القاهرة، قدم سلسلة من الحفلات السيمفونية بعنوان "الموسيقى للجميع" وحقق نجاحا كبيرا، قام بجولات فنية فى العديد من دول العالم.