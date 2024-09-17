مهرجان آفاق مسرحية يغلق باب التقدم للورش المجانية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان آفاق مسرحية عن إغلاق باب التقدم لورش الدورة العاشرة «دورة نور الشريف» في السابع عشر من سبتمبر.

ويقام مهرجان آفاق مسرحية على مرحلتين الأولى من 1الى 18 أكتوبر بمسرح آفاق والثانية مرحلة النهائيات على مسرح الهناجر من 29 اكتوبر وحتى 7 نوفمبر تحت رعاية وزارة الثقافة.

وقال المخرج هشام السنباطي مؤسس وأمين عام مهرجان آفاق مسرحية : أعلنا في الثاني عشر من سبتمبر عن فتح باب التقدم للمشاركة بورش المهرجان والتي بلغت 19 ورشة مجانية متنوعة يدرب بها مجموعة منتخبة من المدربين وبلغ عدد المتقدمين ما يقرب من 312 متدرب خلال أربعة أيام فقط، مما يعكس حاجة الهواة وشغفهم للتدريب على فنون العرض المختلفة.

وقالت سالي سليمان المدير التنفيذي في مهرجان آفاق مسرحية: سوف تعقد مقابلات للمتقدمين للورش السبت والأحد القادمين 21 و 22 سبتمبر بمسرح آفاق لاختيار المتدربين في كل ورشة، بحيث تكون المقابلات في اليوم الأول من الثانية عشرة ظهرا واليوم الثاني من الخامسة مساء.

والدورة العاشرة من مهرجان آفاق مسرحية هي دورة الفنان القدير نور الشريف وتحفل بإقامة 19 ورشة وماستر كلاس للمبدعين من الهواة والمستقلين، ويدرب بها نخبة من مبدعي المسرح الحر والمستقل في شتى مجالات العرض المسرحي.

والمدربون بورش مهرجان آفاق مسرحية هم: الكاتب علاء الجابر - ورشة الكتابة المسرحية باستخدام الحواس، الفنان فادي فوكيه - العلاقة الإبداعية في تكامل عناصر العرض المسرحي، المخرج أشرف فاروق - الصندوق السحري، الكاتبة رشا عبد المنعم - ماستر كلاس «مصادر الكتابة / البحث عن فكر»، المخرج والمؤلف يوسف المنصور - ماستر كلاس «علاقه الممثل بالمخرج والنص المسرحي»، المخرج محمد فوزي - تقنيات المسرح الأسود والعرائس - كيان ماريونيت، المخرج أيمن مصطفى - الاخراج المسرحي وتوظيف الدراما الحركية في ظل الذكاء الاصطناعي، الشاعر والكاتب أحمد زيدان - مباديء في دراما وعروض مسرح الطفل «للهواة والمستقلين»، الفنان ناصر عبد التواب - ماستر كلاس «الأراجوز المصري والعرائس»، السيناريست محمد عسكر - وجهات نظر خاصة في قضية الكتابة المسرحية، الممثل والمخرج عبد الله صابر - الفعل ورد الفعل، الفنان ومدرب التمثيل علاء حسني - كيف تكون الآخر، الممثل والمخرج أحمد الحناوي - أليات توظيف الجسد دراميا، المؤلف محمد عبد الوارث - كيف تصنع عرضاً مسرحياً، د. أحمد الدلة - الفنون الشعبية في العروض المسرحية، لفنان أبو بكر الشريف - الإضاءة المسرحية، المخرج أحمد صبري - أساسيات الإخراج المسرحي، أ.د. محمد عبد العزيز - الصولفيج والايقاع، المخرج المسرحي أ.د محمد عبد المنعم - ورشة فى تدريب الممثل وتطوير مهاراته الإبداعية.

مهرجان آفاق مسرحية

مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والنشر والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.