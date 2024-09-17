الموت يغيب المخرج المسرحي الكبير إيمان الصيرفي

ياسر رشاد - القاهرة - فارق عالمنا منذ ساعات قليلة، المخرج المسرحي إيمان الصيرفي بعد فترة معاناة مع المرض.

وأعلن خبر وفاة إيمان الصيرفي، نجله لؤي الصيرفي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب :" أبويا مات".

نعت الهيئة العربية للمسرح الفنان والمخرج المسرحى المصرى الكبير إيمان الصيرفى، ونشر الفنان الكبير غنام غنام نعى الهيئة عبر صفحته أيضا قائلا: "نشاطر الفنانين فى مصر والوطن العربى أحزانهم برحيل الفنان إيمان الصيرفى.. وداعا إيمان الصيرفى".

إيمان الصيرفي

إيمان مصطفى الصيرفي، مخرج مسرحي، ولد في 4 نوفمبر عام 1953، شغل منصب ‏مدير عام فرقة الأسكندريه المسرحيه‏ لدى ‏البيت الفني للمسرح - وزارة الثقافة‏، أخرج عدد من العروض المسرحية مثل مسرحية خرابيش عام 2011، وشارك بالتمثيل في عدة أعمال، منها: سيت كوم راسين في الحلال عام 2008، وفيلم من وراء الستار عام 2010.